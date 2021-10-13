Курс валют: гривня стабільна
Середа, 13 жовтня 2021, 09:00
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 13 жовтня на рівні 26,35 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,43 грн (на 12 жовтня – 30,50 гривні).
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Нагадуємо:
12 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.
12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.
Економічна правда
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