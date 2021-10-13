НБУ визначив курс гривні на перший робочий день після свят

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,45 грн (на 13 жовтня – 30,43 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 13 жовтня на рівні 26,35 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда