Курс валют на 13 жовтня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 26,33 – 26,35 гривні;

Євро – 30,42 – 30,44 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,27 – 26,45 гривні. Євро купують за 30,25 гривні, продають за 30,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,34 – 26,41 гривні, євро – 30,36 – 30,44 гривні.

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Нагадуємо:

12 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 13 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Економічна правда