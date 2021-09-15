Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"

Reuters

Кабмін прийняв розпорядження про передачу в управління НАК "Нафтогаз України" 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Таке розпорядження прийняли на засіданні 15 вересня.

Уряд погодився з пропозицією АРМА та Міненерго щодо передачі в управління НАКу 173651998 акцій - 24,9499% акцій, власником яких є компанія "Ендлес Мунлайт Лімітед", та такої ж кількості акцій, власником яких є компанія "Трейдінг Філд Лімітед", емітентом цих акцій є ПАТ "Донецькоблгаз".

На ці акції накладено арешт у кримінальному провадженні.

Рішення про передачу в управління НАКу ухвалили "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, оскільки є ризик, що не буде забезпечено безаварійну експлуатацію газорозподільних систем як об'єктів підвищеної небезпеки..".

Нафтогазу, Міненерго та НКРЕКП, разом із Нацкомісією із цінних паперів і АМКУ доручили вжити заходів, "спрямованих на запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру у Донецькій області".

Нагадаємо:

9 березня роботу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", які напередодні були відімкнені "Донецькоблгазом" від газу, відновили.

6-7 березня епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями.

Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами "Донецькоблгазу" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

"За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ "Донецькоблгаз". Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ", - заявили у СБУ в березні.

У Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз" - ліцензія анульовується з 1 серпня 2021 року.

Економічна правда