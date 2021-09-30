"Нафтогазу" дозволили взяти під контроль "Донецькоблгаз"

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Антимонопольний комітет дозволив НАК "Нафтогаз України" набути контроль над ПАТ "Донецькоблгаз".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Йдеться про одержання в управління акцій, що забезпечує перевищення 50 % голосів у вищому органі управління ПАТ.

Під час розгляду заяви Комітет встановив, що ухвалою Шевченківського райсуду Києва накладено арешт на 49,88 % акцій, емітентом яких є ПАТ "Донецькоблгаз", із забороною користування, відчуження та розпорядження ними, та передано в управління АРМА.

Концентрація відбувається відповідно до розпорядження КМУ від 15 вересня 2021 року №1116-р "Деякі питання управління активами ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках".

"За інформацією заявника, метою концентрації є запобігання надзвичайній ситуації техногенного характеру і припинення порушення законодавства та ліцензійних умов провадження його господарської діяльності.

Як до концентрації, так і після її здійснення, задіяний ринок перебуватиме у стані природної монополії, отже не відбувається структурних змін попиту та/або пропозиції на зазначеному ринку у місцях провадження господарської діяльності ПАТ "Донецькоблгаз", - йдеться в позиції АМКУ.

Нагадаємо:

Кабмін прийняв розпорядження про передачу в управління НАК "Нафтогаз України" 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз", на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

9 березня роботу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", які напередодні були відімкнені "Донецькоблгазом" від газу, відновили.

6-7 березня епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями.

Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами "Донецькоблгазу" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

"За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ "Донецькоблгаз". Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в РФ", - заявили у СБУ в березні.

У Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз" - ліцензія анульовується з 1 серпня 2021 року.

Економічна правда