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Донецькоблгаз можуть повернути до державної сфери управління – РНБО

Четвер, 11 березня 2021, 17:24
 

У Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Про це секретар РНБО Олександр Данілов заявив під час брифінґу за результатами засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше, 6 березня, "Донецькоблгаз" залишив без газу місцевого постачальника "Донецьктеплокомуненерго":

"Там з невідомих причин власники прийняли рішення відключити населення від теплопостачання, від газу", – нагадав Данілов. "Через дослідження, яке провели в апараті РНБО, ми з’ясували, що власниками "Донецькоблгазу" є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі".

За словами секретаря РНБО, ці компанії пройдуть необхідні перевірки. "У разі виявлення тих чи інших порушень, "Донецькоблгаз" буде повернуто до державної сфери управління найближчим часом", – завершив він.

Нагадаємо:

9 березня роботу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", які напередодні були відімкнені "Донецькоблгазом" від газу, відновили.

6-7 березня епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями. Яка позиція сторін та як проходила суперечка.

Економічна правда

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Донецьк РНБО газ

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