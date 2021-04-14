Регулятор анулював ліцензію "Донецькоблгазу"

Національнна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз" - ліцензія анульовується з 1 серпня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що ліцензію анулювали за порушення законодавства та зловживання під час постачання природного газу.

"Дії "Донецькоблгазу" - це не просто повторне порушення ліцензійних умов, це диверсія проти споживачів, проти країни. Адже минулого місяця це підприємство відключало від газопостачання теплокомуненерго попри чітку позицію регулятора, оператора газотранспортної системи, НАК "Нафтогаз України" щодо неприпустимості таких відключень.

Державі не потрібен ліцензіат, що накопичує борги перед оператором ГТС та відключає теплокомуненерго", - заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час розгляду питання на засіданні комісії 14 квітня.

"НКРЕКП за зверненням ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" провела перевірку на предмет дотримання ПАТ "Донецькоблгаз" вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу.

За результатами було встановлено, що ліцензіат двічі протягом 2020 року не виконав умови відповідного договору з транспортування природного газу, укладеного з ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", в частині оплати вартості щодобових небалансів за газові місяці жовтня, листопада та грудня 2020 року. Це призвело до того, що заборгованість ПАТ "Донецькоблгаз" станом на 16.03.2021 за врегулювання щодобових небалансів за вказані газові місяці минулого року склала 353,9 млн грн (з ПДВ) або 87,12 % від загальної їх вартості", - пояснили в регуляторі.

"Зважаючи на це, Комісія прийняла рішення щодо анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, видану ПАТ "Донецькоблгаз", - йдеться у позиції НКРЕКП.

"Після консультацій з причетними органами державної влади ми вирішили, що ліцензія ПАТ "Донецькоблгаз" анульовується з 1 серпня 2021 року. Переважна кількість мереж підприємства - це державна власність.

Тому ми звертаємось до Міненерго, Фонду державного майна, НАК "Нафтогаз України" як власника 38% акцій "Донецькоблгазу" з тим, щоб вони визначились, якому підприємству будуть передні ці мережі. До 1 серпня 2021 року НКРЕКП має видати ліцензію новому підприємству, яке почне діяльність з чистого листа", - пояснив голова комісії.

Екс-нардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко раніше повідомляв, що власників "Донецькоблгазу" пов'язують із Сергієм Курченком.

Нагадаємо:

9 березня роботу 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго", які напередодні були відімкнені "Донецькоблгазом" від газу, відновили.

6-7 березня епіцентром обговорення стала ситуація на Донеччині. Місцевий облгаз заявив про зупинку постачання газу для тепловика "Донецьктеплокомуненерго", який йде через нього. Причина - борги останнього перед "НАК "Нафтогаз України". Врешті, постачання газу відновили, а влада та облгаз обмінялись звинуваченнями.

Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування за фактом вчинення посадовими особами "Донецькоблгазу" диверсійних дій, які призвели до відключення 58 котелень обласного комунального підприємства в зоні проведення ООС.

У Раді нацбезпеки з’ясували, що "Донецькоблгаз" належить двом компаніям з Гонконгу – після перевірок компанія може повернутися до державної сфери управління.

Економічна правда