Новини 11 жовтня: звільнення голови "Укрексімбанку", Нобелівська премія з економіки
Про звільнення голови "Укрексімбанку". Відсторонений голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" написав заяву про звільнення за власним бажанням. Згодом у наглядовій раді повідомили про звільнення Мецгера.
11 жовтня суд відправив Мецгера та директора департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимира Пікалова під нічний домашній арешт у справі щодо перешкоджання роботі журналістів програми "Схеми".
Про Нобелівську премію з економіки. Нобелівська премія з економічних наук 2021 року присуджена однією половиною Девіду Карду, а другою половиною – спільно Джошуа Д. Ангрісту і Гвідо В. Імбенсу.
Про підозри по "Дельта банку". Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексвласнику збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці після проведення обшуків вручили 5 підозр топпасодвцям збанкрутілого "Дельта Банку" - їх підозрюють у розтраті майна і коштів банку на понад 1 млрд грн.
Про транспортні обмеження. На засіданні Кабінету міністрів посилили правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки - незабаром усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.
Про газ. Минулого тижня середня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі знову зростала, ресурс у підземних сховищах газу станом на 8 жовтня здорожчав до 40,1 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.
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