Справа "Дельта банку": правоохоронці провели обшуки і вручили ще 4 підозри

Правоохоронці після проведення обшуків вручили 5 підозр топпасодвцям збанкрутілого "Дельта Банку" - їх підозрюють у розтраті майна і коштів банку на понад 1 млрд грн.

Про це повідомляють прес-служби Нацполіції та СБУ.

Зазначається, що підозри вручили 5 фігурантам: колишній власник банку (обіймав посаду голови спостережної ради) - за даними ЕП, йдеться про Миколу Лагуна; голова ради директорів; заступник голови ради директорів; заступник голови ради директорів; директор однієї з пов’язаних фінансових компаній.

Їм повідомили про підозру за 2 статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, додали в Нацполіції.

"Під час розслідування встановлено, що службові особи АТ "Дельта Банк" протягом 2012 - 2015 років уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Серед них - і договори, на підставі яких здійснили відчуження грошей, майнових прав банку та заставного майна на суму понад 1 млрд грн.

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно голови спостережної ради, серед якого близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також арештовано грошові кошти у сумі 1 млн доларів, які знаходяться на рахунку голови ради директорів в одному із швейцарських банків. Вживаються заходи щодо розшуку та арешту майна інших підозрюваних", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У Нацполіції нагадали, що у 2015 році Національний банк України визнав ПАТ "Дельта банк" неплатоспроможним.

Наразі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сплатив вкладникам банку близько 15 мільярдів гривень.

Нагадаємо:

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексвласнику збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

У березні повідомлялось, що колишній власник збанкрутілого Дельта банку Микола Лагун не зміг скасувати договір поруки за борговими зобов’язаннями перед Ощадбанком.

Раніше суд арештував активи власника "Дельта Банку" Лагуна на 690 мільйонів.

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Економічна правда