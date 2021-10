"Вбивця" Google і платних підписок. Уродженець Ніжина створює новий пошуковик – в чому його унікальність

У світі існує безліч пошукових систем. Першою з них була Yahoo!, яка з'явилася практично три десятиліття тому, в далекому 1994 році.

Зараз найпопулярнішим є Google, яким, як свідчать червневі дані, користуються 92,47% всіх користувачів. Його найближчий конкурент – Bing від Microsoft. Хоча на думку самого Google, найчастіше у Bing запитують "де завантажити Google".

У Китаї популярна Baidu, в Росії – Яндекс, а серед людей, які турбуються за свої персональні дані – DuckDuckGo, що працює на відкритому коді за принципом збереження анонімності.

Утім незабаром на ринок вийде ще один гравець – пошукова система від творців Ahrefs – SEO-сервісу і аналізатора посилань, якbq в найближчому майбутньому може стати "вбивцею Google".

Як буде працювати новий пошуковик, за рахунок чого він може нав'язати боротьбу глобальному монополісту, та й ще з такою дивною назвою, і коли він почне працювати? На ці та інші запитання відповідає CEO Ahrefs Дмитро Герасименко.

— Как и почему возникла идея создать поисковик, когда есть Google, у которого более 90% рынка? Почему захотелось выйти на этот путь конкуренции?

— Для меня этот путь всегда был интересный. Но я не понимал, зачем делать поисковик, когда есть Google. Он бесплатный, и там все классно, все хорошо работает.

Но так как на нашем основном проекте (SEO-сервисе – ЕП), мы очень много работаем с вебмастерами (люди занимающиеся техническим обслуживанием сайтов – ЕП), то видим, какие у них проблемы с Google.

Например, он начинает убирать некоторые веб-сайты из результатов поиска и всё больше и больше добавляет свои сервисы. Они пытаются всё строить вокруг себя и не дают трафик другим.

В какой-то момент возникла мысль: как это можно было бы сделать лучше? Например, почему бы не компенсировать тем, кто пишет контент? Есть этот контраст, когда они (Google – ЕП) используют контент Википедии у себя в результатах поиска.

Но мы видим, что Википедия каждый год показывает баннер "дайте нам 5 долларов, чтобы мы оплатили свои сервера", а Google зарабатывает 160 миллиардов долларов в год, используя контент Википедии. И, как бы, все "ОК". А мне кажется, это не "ОК".

First one is obviously privacy and it was discussed so much that I will switch to the second one - profit share.

Google is making $100B from its search service. Imagine they suddenly implement 90/10 profit share model sending $90B per year to publishers who create content.