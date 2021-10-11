Газ у підземних сховищах дорожчає, ціна на біржі перевищила 40 гривень

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Минулого тижня середня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі знову зростала, ресурс у підземних сховищах газу станом на 8 жовтня здорожчав до 40,1 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Про це йдеться в огляді ринку природного газу УЕБ.

"Загалом станом на п’ятницю середні стартові ціни всіх ресурсів були вищими за аналогічний показник понеділка. Найбільше зростання стартової ціни було зафіксоване на ресурс ПСГ, станом на 8 жовтня середня стартова ціна на продаж складала 40 092 грн, що на 8% більше за ціну 4 жовтня", - йдеться в повідомленні.

На Українській енергетичній біржі торгували ресурсом жовтня, листопада та грудня. Загалом, минулого тижня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, серед них – "Нафтогаз Трейдинг", "Крафт Енерджі", "Укренергоекспорт".

Найвищі стартові ціни були зафіксовані у середу, 6 жовтня: 47,5 тис. грн за ресурс жовтня, 46,9 тис. грн за ресурс листопада, майже 50 тис. грн за ресурс грудня та 42,9 тис. грн за ресурс у ПСГ.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки в усіх сегментах, в ГТС та ПСГ. Загалом протягом тижня реалізовано 164 тис. кубометрів на внутрішньодобовому ринку в ПСГ, де остання котирувальна ціна становила 44 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

На європейських хабах ціна газу продемонструвала тенденцію до зростання в середині тижня і до спаду наприкінці. Найнижчі котирування спостерігались на хабі TTF: 92,77 євро/МВт-год станом на 8 жовтня. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 100,88 євро/МВт-год на TGE/POLPX.

Економічна правда