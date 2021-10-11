НБУ призначив нового директора департаменту фінстабільності

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Директором Департаменту фінансової стабільності НБУ призначили Первін Дадашову, яка з 17 вересня 2021 року виконувала обов'язки директора департаменту.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

До сфери компетенції новопризначеного директора належатиме, зокрема:

моніторинг системних ризиків фінансового сектору, підготовка рекомендацій для мінімізації таких ризиків;

підготовка звіту про фінансову стабільність та інших регулярних публікацій Національного банку з тематики фінансового сектору України;

розроблення та підтримання моделей для калібрації та оцінки ефектів застосування макропруденційних інструментів;

розроблення та підтримання макромоделей стрес-тестування фінансового сектору;

розроблення моделей стрес-тестування окремих банків, координація процесу стрес-тестування;

участь у розробці нових регуляцій для банків та небанківських фінансових установ, кількісна оцінка ефекту нових регуляцій;

аналітична та адміністративна підтримка діяльності Ради з фінансової стабільності, Комітету з фінансової стабільності Національного банку та координація робіт з питань фінансової стабільності;

комунікація із представниками фінансового сектору, державними органами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими центральними банками з питань фінансової стабільності.

"За час роботи у Нацбанку Первін Дадашова не тільки отримала чималий досвід координування процесів із забезпечення та підтримки фінансової стабільності, а також зробила значний внесок у розбудову макропруденційної політики центробанку.

Щиро вітаю її з призначенням. Упевнений, що разом із командою департаменту вона примножить здобутки Національного банку в сфері забезпечення фінансової стабільності", - прокоментував заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук.

Департамент фінансової стабільності входить до блоку "Монетарна стабільність", що підпорядковується заступнику голови НБУ Сергію Ніколайчуку за вертикаллю підпорядкування.

Первін Дадашова працює в НБУ з липня 2017 року.

"За цей час пройшла шлях від провідного економіста до начальника відділу макрострес-тестування та розроблення модельного інструментарію Департаменту фінансової стабільності, а згодом стала начальником управління макропруденційної політики та досліджень цього департаменту (у 2019 році). З 17 вересня 2021 року вона виконувала обов’язки директора Департаменту фінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

До роботи в Нацбанку працювала старшим викладачем Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (з 2017 року).

Нагадаємо:

Віталій Ваврищук оголосив про намір завершити роботу на посаді директора Департаменту фінансової стабільності Нацбанку і написав заяву про звільнення за власним бажанням 16 вересня 2021 року.

Раніше стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук заявив, що планує завершити роботу в Нацбанку.

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Економічна правда