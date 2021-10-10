Новини вихідних: корпоративний податок, розбірки в МВФ

Про ВВП. Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання ВВП складе близько 4%, а єдине, що може перешкодити цим сценарієм - це чергова потужна хвиля коронавірусу

Про корпоративний податок. 136 країн погодилися ввести корпоративну податкову ставку не нижче 15% для міжнародних корпорацій з 2023 року

Про МВФ. Виконавча рада МВФ сьогодні (10 жовтня) проведе зустріч з директором-розпорядником Крісталіна Георгієва, від її результатів може залежити чи буде вона надалі очолювати фонд.

Про опалювальний сезон. Нафтогаз закликає підприємства - тепловиробників прискорити роботу з укладення мирових угод з погашення заборгованості за газ.

Про ПДВ. У вересні бюджетне відшкодування ПДВ стало найбільшим з початку року - 14,2 млрд грн.

