Шмигаль: очікуємо зростання ВВП близько 4%, але може завадити хвиля коронавірусу
Неділя, 10 жовтня 2021, 11:16
Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що цьогорічне зростання ВВП складе близько 4%, а єдине, що може завадити цьому сценарію — це чергова потужна хвиля коронавірусу.
Про це він написав у facebook.
За його словами, якщо зростання все ж буде на очікуваному рівні це означатиме, що Україна відіграла падіння економіки внаслідок коронакризи.
Єдиними ризиком цього він бачить додаткові карантинні обмеження.
Нагадуємо:
Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 5 місяців 2021 року на рівні 0,7%, за 2 квартали - у 6%.
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