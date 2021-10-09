Нафтогаз квапить тепловитків вирішити питання боргів

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Нафтогаз закликає підприємства – тепловиробники прискорити роботу з укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там нагадали, що алгоритм врегулювання заборгованості був схвалений ще 7 вересня, однак, за майже місяць до НАку звернулося лише 15 ТКЕ з потенційних 60 підприємств-підписантів.

"Якнайшвидше укладення мирових угод з Нафтогазом вкрай важливе для зняття арешту з рахунків підприємств-боржників, вчасного їх входження в опалювальний сезон, стабільного тепло- та гарячого водопостачання населення.

Відповідні угоди з ТКЕ, основний борг яких складає менше 10 млн грн, передбачають його виплату рівними частинами протягом 60 місяців. В свою чергу тепловиробники з більшим боргом зможуть сплатити його рівними частинами протягом 72 місяців", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо:

Підписання мирових угод щодо погашення заборгованості за газ є складовою домовленостей щодо опалювального сезону між Кабміном, ОП, "Нафтогазом","Асоціацією міст України", Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.