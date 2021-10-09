Всі розділи
Укр / Рус

Нафтогаз квапить тепловитків вирішити питання боргів

Субота, 9 жовтня 2021, 12:43
 
фото: ЕП

Нафтогаз закликає підприємства – тепловиробники прискорити роботу з укладення мирових угод щодо погашення заборгованості за газ.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там нагадали, що алгоритм врегулювання заборгованості був схвалений ще 7 вересня, однак, за майже місяць до НАку звернулося лише 15 ТКЕ з потенційних 60 підприємств-підписантів.

"Якнайшвидше укладення мирових угод з Нафтогазом вкрай важливе для зняття арешту з рахунків підприємств-боржників, вчасного їх входження в опалювальний сезон, стабільного тепло- та гарячого водопостачання населення.

Відповідні угоди з ТКЕ, основний борг яких складає менше 10 млн грн, передбачають його виплату рівними частинами протягом 60 місяців. В свою чергу тепловиробники з більшим боргом зможуть сплатити його рівними частинами протягом 72 місяців", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо:

Підписання мирових угод щодо погашення заборгованості за газ є складовою домовленостей щодо опалювального сезону між Кабміном, ОП, "Нафтогазом","Асоціацією міст України", Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз теплокомуненерго борг

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" купив у "Центренерго" великий обсяг електроенергії 8 жовтня 2021, 14:31
Гривня продовжує зміцнюватися і знову б'є рекорди. Що буде з курсом до кінця року? 6 жовтня 2021, 08:30
"Нафтогаз" отримає 50 мільярдів за втрату контролю над ГТС – їх спрямують на закупівлю газу 4 жовтня 2021, 14:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!