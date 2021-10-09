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Податкова ставка для міжнародних корпорацій буде впроваджена

Субота, 9 жовтня 2021, 15:49
 

136 країн погодилися ввести корпоративну податкову ставку не нижче 15% для міжнародних корпорацій з 2023 року. 

Про це говориться в сообщаеніі ОЕСР. 

Реформа узгоджена 136 країнами і юрисдикціями. На них припадає понад 90% світового ВВП, повідомила ОЕСР. 

За словами організації, нововведення дозволить стягувати 150 млрд дол нових податків по всьому світу в рік, що призведе до перерозподілу більш 125 млрд доларів доходів найбільших і прибуткових міжнародних компаній. Вони будуть виплачувати справедливу частку податків всюди, де вони ведуть бізнес і отримують прибуток. 

Нагадуємо: 

Раніше група з 130 країн, що представляє більше 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій. 

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податки ОЕСР

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