Податкова ставка для міжнародних корпорацій буде впроваджена

136 країн погодилися ввести корпоративну податкову ставку не нижче 15% для міжнародних корпорацій з 2023 року.

Про це говориться в сообщаеніі ОЕСР.

Реформа узгоджена 136 країнами і юрисдикціями. На них припадає понад 90% світового ВВП, повідомила ОЕСР.

За словами організації, нововведення дозволить стягувати 150 млрд дол нових податків по всьому світу в рік, що призведе до перерозподілу більш 125 млрд доларів доходів найбільших і прибуткових міжнародних компаній. Вони будуть виплачувати справедливу частку податків всюди, де вони ведуть бізнес і отримують прибуток.

Нагадуємо:

Раніше група з 130 країн, що представляє більше 90% світового ВВП, попередньо схвалила введення глобального мінімального податку для корпорацій.