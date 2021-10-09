Бюджетне відшкодування ПДВ за вересень – найбільше з початку року

У вересні бюджетне відшкодування ПДВ стало найбільшим з початку року – 14,2 млрд грн.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Різниця між рекордно низьким серпневим результатом та вереснем складає 3,5 млрд грн. Кількість успішних операцій за вересень трохи нижче середньорічного показника – 3557. Середній час відшкодування складає 37 діб (середньорічний показник -33 доби).

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за вересень:

ТОВ СП "НІБУЛОН" - 1,5 млрд грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ " – 1,35 млрд грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 654 млн грн

КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДИНГ" - 646 млн грн

КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами

ПРАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК" - 636 млн грн

КВЕД 07.10 Добування залізної руди

"Ці компанії є одними з найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ з початку року. Цікаво, що окрім ТОВ СП "Нібулон" (який належить до аграрної галузі) всі інші компанії є представниками металургійної галузі", -йдеться у повідомленні.