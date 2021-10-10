ЗМІ: В МВФ проведуть зустріч з Георгієвою щодо звинувачень у підіграванні Китаю

Виконавча рада МВФ сьогодні (10 жовтня) проведе зустріч із директором-розпорядником Крісталіною Георгієвою, від її результатів може залежати чи буде вона надалі очолювати фонд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Видання пише, що на засіданні Ради директорів окремо будуть присутні Георгієва, а також юристи фірми WilmerHale. Вони раніше зробили висновки, що Георгієва під час перебування на чолі Світового банку в 2017 році чинила "невиправданий тиск" на його персонал, аби змінити дані в рейтинговому звіті Doing Business щодо Китаю.

Юристи стверджували, що Георгієва вимагала підвищити рейтинг бізнес-клімату Китаю у той час, як Світовий банк шукав підтримки з боку КНР з метою значного збільшення капіталу.

Георгієва зі свого боку рішуче заперечила ці звинувачення, а її адвокат заявив, що розслідування WilmerHale супроводжувалося порушеннями. Зокрема, за словами адвоката, Георгієва не мала можливості відповісти на звинувачення.

За даними Reuters, очікується, що остаточне рішення стосовно подальшого перебування Крісталіни Георгієвої на чолі МВФ буде ухвалено не раніше понеділка.

Нагадуємо:

Керівництво МВФ вже збиралося в п’ятницю для розгляду цієї справи. Засідання тривало п’ять годин, після чого було ухвалено розглянути додаткові деталі.

У вересні Світовий банк оголосив, що більше не буде публікувати звіт Doing Business про стан та умови ведення бізнесу в різних країнах.