Головний юрист Нафтогазу закінчив роботу в компанії

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Директор з юридичних питань в НАК Нафтогаз Ярослав Теклюк закінчив роботу в компанії.

Про це він написав у facebook.

"Це були неймовірні сім з половиною років. Сім з половиною років неймовірних зусиль і неймовірних результатів, драйву, складних і сміливих рішень і перемог", - написав він. І подякував Нафтогазу за досвід.

Однак невідомо, через що він покидає компанію і чи покидає її за своїм власним рішенням, чи через звільнення.

Нагадуємо:

Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди, з них Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

Три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

У квітні п'ять із шести членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Йшлося про Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейден, Юлію Ковалів та Наталію Бойко.

Згодом членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік. Таким чином, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Достроково було припинено повноваження Роберта Бенша як представника держави. Натомість на цю посаду призначили заступницю голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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