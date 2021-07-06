Правління Нафтогазу отримало 610 мільйонів винагороди у збитковому 2020 році

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Члени правління НАК "Нафтогаз" у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали 610,1 млн грн винагороди, новий голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до наглядової ради для затвердження звіту щодо їхніх винагород.

Про це йдеться у зверненні Вітренка до наглядової ради та звіту Комітету з призначень та винагород за 2020 рік, які є у розпорядженні ЕП.

У листі голова НАКу просить наглядову раду компанії на засіданні розглянути та затвердити звіт щодо винагород членів правління. "Відсутність цієї частини у звіті за 2020 рік (яка, однак, була опублікована у 2019 році), негативно впливає на імідж компанії та створює основу для зайвих спекуляцій", – пояснює він.

У додатку до звернення міститься і безпосередньо звіт Комітету. Так, у 2020 році голова правління Андрій Коболєв отримав 347 млн грн винагороди попри збитки Нафтогазу за підсумками року.

Водночас, з цієї суми 338,6 млн грн (9,3 млн дол) – друга частина виплат, передбачених за перемогу у Стокгольмському арбітражі. З загальної винагороди суто зарплата Коболєва на посаді становила 6,3 млн грн за рік.

Загалом винагорода членів правління складається з базової частини (зарплата та лікарняні), винагороди за виконання роботи на інших ключових посадах у групі Нафтогаз, змінної частини, що включає річну премію та інших виплати.

Відтак за зарплати у 7,4 млн грн, перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 млн грн за "виконання роботи на інших ключових посадах в Групі Нафтогаз" (з них 18,5 млн грн виплачено у квітні 2021 року). Загальна винагорода становила 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор з трансформацій, за окладу 8,8 млн грн отримав загальну річну винагороду у 59,5 млн грн. Фіндиректор Петер ван Дріл за окладу 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор з юридичних питань Ярослав Теклюк отримав 93,8 млн грн винагороди з урахуванням 5,6 млн грн посадового окладу.

До 21 січня 2020 року членами правління були також Юрій Колбушкін та Микола Гавриленко, вони минулоріч отримали 0,9 млн грн та 0,2 млн грн відповідно.

Водночас, у зв’язку з пандемією COVID-19 минулоріч уряд обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Це обмеження уряд скасував лише 28 жовтня.

Крім того, група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, хоча у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.



Нагадуємо:

У 2018 році, як зазначається в звіті "Нафтогазу", Андрій Коболєв внаслідок перемоги у Стокгольмському арбітражі отримав 261 млн грн – близько 9,5 млн дол на той момент. Інша частина премії повинна була виплачуватися протягом трьох років, за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.

Тоді ж виплату отримав Юрій Вітренко – 201 млн грн у 2018 році (близько 7,5 млн дол). Другу частину премії він отримав у вигляді держоблігацій на 4 млн доларів строком на 5 років.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда