Новини 1 жовтня: Росія обмежила транзит газу Україною, зменшення тарифів на електрику

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Про тарифи. Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

Про пенсії. З 1 жовтня 2021 року пенсіонери, яким виповнилося 75-80 років, будуть додатково отримувати до 400 гривень щомісяця - мінімальна пенсійна виплата для них встановлюється у розмірі 2,5 тис грн за наявності страхового стажу 20/25 років і більше.

Про шантаж. Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Про газ. Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та наблизились до позначки у 1200 доларів за тисячу кубометрів.

Про колекторів. Національний банк оштрафував на 102 тисячі грн першу фінансову установу, яка порушила вимоги у стягненні протермінованого боргу

Про бюджет. У січні-вересні державний бюджет звели з дефіцитом у 37,4 млрд грн, проте видатки на 7,7% не виконують план

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