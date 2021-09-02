Держбюджет за 8 місяців перевиконали на 4,1%, звели з дефіцитом у 6 мільярдів

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Розпис державного бюджету з січня перевиконано на 4,1% з доходами у 700 млрд грн, дефіцит становить 6 мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Результати серпня

До загального фонду надійшло 118,6 млрд гривень, місячний розпис перевиконано на 2% (+2,4 млрд грн).

Держподаткова перевиконала свій план на 3,1% й зібрала 79,4 млрд грн (+2,4 млрд грн). Найбільше зібрано податку на прибуток підприємств (36,9 млрд грн) та податку на додану вартість (15,3 млрд грн). ПДФО та військового збору зібрано 11 млрд грн.

Єдиного соціального внеску зібрано 27,1 млрд грн.

Митниця до бюджету принесла 36,4 млрд грн, чим перевиконала план на 0,4% (+0,2 млрд грн). З цієї суми 33,9 млрд грн надійшло у вигляді податку на додану вартість, 2,4 млрд грн – ввізного мита.

Виконання за 8 місяців

Надходження до загального фонду державного бюджету за січень – серпень становлять 700 млрд грн з перевиконанням плану у 4,1% (+27,7 млрд грн). З них Державна податкова служба зібрала 409,9 млрд грн (+5,4% плану), Митниця – 244,1 млрд грн (+3,5%).

Єдиного соціального внеску зібрано 221,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн перевищило план Податкової.

Видатки за загальним фондом становили 717,1 млрд грн, або 91,6% від розпису. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювалось повноцінно.

Державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд грн. Зокрема, за загальним фондом – 13,3 млрд грн, що понад як увосьмеро менше за розпис. Плановий дефіцит становить 110,3 млрд гривень.

Запозичення

Водночас держава відстає від плану фінансування, який від початку року виконано лише на 72,4%. До загального фонду уряд запозичив лише 302,1 млрд грн.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 240,1 млрд грн, зокрема 1,8 млрд дол та 418,1 млн євро.

Крім цього, було здійснено випуск ОВДП на 1,8 млрд грн для подальшого їхнього обміну на акції "Експортно-кредитного агентства" заради його докапіталізації.

Із зовнішніх джерел залучено 60,2 млрд грн, найбільше – 48,2 млрд грн (1,75 млрд дол) шляхом розміщення 8-річних ОЗДП під 6,876% річних та їхнього дорозміщення з дохідністю 6,30%.

При цьому, платежі з погашення державного боргу від початку року становили 283 млрд грн (99,5% плану), платежі з обслуговування – 87,1 млрд грн (91,2% плану).

Нагадуємо:

Держбюджет за січень-липень 2021 року звели з дефіцитом у 2,6 раза менше за план (50,2 млрд грн), за надходженнями бюджет перевиконано на 4,6%.

Економічна правда