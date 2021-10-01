Уряд дозволив Вітренку призначати і звільняти з "Нафтогазу" без погодження з наглядовою радою

Юрій Вітренко фото: еп

Кабмін дозволив голові правління "Нафтогазу" Юрію Вітренку здійснювати призначення і звільнення працівників НАКу без погодження з наглядовою радою.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1187-р від 29 вересня, опублікованому на Урядовому порталі.

"Призначення на посади і звільнення з посад працівників НАК "Нафтогаз України" здійснюється головою правління НАК "Нафтогаз України" без погодження з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України", - йдеться у документі.

Крім цього, уряд припинив дію рішення наглядової ради "Нафтогазу" від 13-14 травня 2021 року щодо скасування делегованих правлінню НАК повноважень, а також рішення від 24 травня 2021 року щодо необхідності погодження кадрових питань із наглядовою радою.

Нагадуємо:

Уряд на наступний день після призначення чотирьох виконуючих обов’язки членів правління НАК "Нафтогаз" схвалив їх на ці посади без приставки "в.о." до прийняття новим складом наглядової ради рішень щодо правління.

27 вересня уряд призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз", Кабмін до призначення наглядової ради виконуватиме її повноваження.

Раніше ЕП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це дозволило уряду набути повноважень наглядової ради і призначити чотирьох нових членів правління.

Перед тим КМУ звільнив двох членів правління НАКу: Теслюка та Перелому.

Декілька тижнів тому стало відомо, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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Економічна правда