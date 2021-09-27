Уряд призначив тимчасових членів правління "Нафтогазу" – Мінекономіки

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27 вересня уряд призначив виконуючих обов'язки членів правління НАК "Нафтогаз", Кабмін до призначення наглядової ради виконуватиме її повноваження.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Мінекономіки також повідомило про звільнення з посад Сергія Перелому і Ярослава Теклюка.

Виконання обов’язків членів правління покладено на:

Олену Бойченко: директорку з управління персоналом та соціальної політики Нафтогазу;

Владислава Воловика: радника голови правління Нафтогазу;

Маврікія Калугіна: радника голови правління НГ з питань видобутку газу;

Романа Чумака: начальника казначейського департаменту НГ.

"Також Кабінет Міністрів України тимчасово бере на себе функції наглядової ради компанії, до формування нової незалежної наглядової ради", – зазначає Мінекономіки.

Єдиним акціонером компанії, що тримає 100% Нафтогазу, є Кабінет Міністрів. Відтак уряд автоматично отримує такі повноваження зі звільненням наглядової ради.

Нафтогаз продовжить постачати газ побутовим споживачам та підприємствам теплокомуненерго за річними тарифами, додали в уряді.

Також у КМУ наголосили, що "компанія працюватиме виключно у суспільних інтересах і забезпечить безперебійне проходження опалювального сезону за будь-яких умов".

Завданнями нових керівників компанії є забезпечити її стабільну роботу та нарощувати видобуток вітчизняного газу. Одним із головних завдань є організація безперебійного опалювального сезону.

Нагадуємо:

Раніше ЕП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кабінет Міністрів 27 вересня звільнив трьох членів наглядової ради НАК "Нафтогаз". Це дозволило уряду набути повноважень наглядової ради і призначити чотирьох нових членів правління.

Перед тим КМУ звільнив двох членів правління НАКу: Теслюка та Перелому.

Декілька тижнів тому стало відомо, що три незалежні члени Наглядової ради НАК "Нафтогаз" та два члени правління компанії залишають свої посади.

Прем'єр Денис Шмигаль 7 вересня повідомив, що надав доручення першому віце-прем'єру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня забезпечити оголошення конкурсу щодо відбору 4 незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

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Економічна правда