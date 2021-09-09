Новини 9 вересня: ціни продовжують зростати, НБУ "закручує гайки"

Про ставку. Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

Про інфляцію. Інфляція у серпні продовжила триматися на найвищому з 2018 року рівні у 10,2%, найбільше зросли ціни на газ та цукор.

Про мікрокредити. За перше півріччя 2021 року українські мікрофінансові організації видали 7,2 млн швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн.

Про порт. Адміністрація морських портів України і дочірня компанія швейцарської RISOIL S.A. підписали договір про взаємодію, який має принести 40 млн доларів прямих інвестицій.

Про Укрзалізницю. Тимчасова слідча комісія вказала на те, що правління та наглядова рада УЗ не виконує свою роботу згідно плану, а третину ресурсу основних фондів було втрачено.

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Великі комбінатори: для зменшення тарифів на електроенергію Офіс Зеленського поступився планами приватизації

Як приватизація обленерго перетворилася на популізм зі зниженням тарифів, та до чого тут команда Кононенка.