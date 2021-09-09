Нацбанк підвищив облікову ставку до 8,5% та згортає антикризові заходи

фото: нбу

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставку на 0,5 в.п. до 8,5% з 10 вересня 2021 року.

Про це на пресбрифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики повідомив голова НБУ Кирило Шевченко, пресреліз НБУ.

Він зазначив, що повернення інфляції до однозначного числа прогнозується наприкінці 2021 року, а повернення до цілі 5% – у 2022 році. Інфляція впродовж останніх місяців перевищує 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників, проте залишається близькою до прогнозної траєкторії.

У липні 2021 року споживчі ціни зросли на 10,2% у річному вимірі, і за попередньою оцінкою НБУ продовжили зростати у серпні. За очікуваннями НБУ, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10–11%.

Зберігається також фундаментальний інфляційний тиск. За оцінкою Держстату зростання ВВП у ІІ кварталі 2021 року (5,4% р/р) виявилося нижчим за прогноз регулятора (7,5% р/р) насамперед під впливом тимчасових та технічних чинників.

"З огляду на економічне відновлення, посилення міграційного тиску та вплив структурних чинників, темпи зростання заробітних плат залишаються значними. Швидке підвищення реальних доходів громадян підтримує високий внутрішній попит", – пояснили в НБУ.

Водночас упродовж останніх місяців базова інфляція стабілізувалася, зокрема завдяки корекції цін на соняшникову олію та зміцненню курсу гривні.

Сповільненню інфляції сприятимуть вичерпання ефектів низької бази порівняння минулого року, корекція світових цін на сировинні товари та надходження нового більшого врожаю сільськогосподарських культур.

Основним припущенням, яке Правління Національного банку України бере до уваги, залишається продовження співпраці з МВФ.

Отримання Україною 2,7 млрд доларів від МВФ спростило фінансування бюджетних потреб у короткостроковій перспективі, зокрема виплат за зовнішніми зобов’язаннями. Водночас співпраця за чинною програмою stand-by є необхідною для підтримки макрофінансової стабільності в наступні роки.

Регулятор назвав ключові ризики для економіки. Це – значне посилення карантину, також більш тривалий і суттєвий інфляційний сплеск у світі. Напрям впливу на інфляцію визначатиметься співвідношенням проінфляційних (через порушення виробничих ланцюгів) та дезінфляційних (через пригнічення сукупного попиту) чинників.

Актуальними є й інші ризики проінфляційного характеру, зокрема ескалація військового конфлікту з Росією та різке погіршення умов торгівлі.

НБУ також затвердив згортання антикризових монетарних заходів, а саме припинення проведення тендерів з довгострокового рефінансування та аукціонів своп процентної ставки з початку IV кварталу 2021 року.

Для підвищення ефективності монетарної трансмісії Національний банк також продовжив нормалізацію дизайну монетарної політики. Так, з 1 жовтня строковість операцій з надання кредитів рефінансування скорочено з 90 до 30 днів.

У разі суттєвого посилення фундаментального інфляційного тиску, а також стійкого погіршення інфляційних очікувань Національний банк готовий вжити додаткових заходів для повернення інфляції до цілі 5%.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що двоє з восьми присутніх членів Комітету з монетарної політики Нацбанку підтримували підвищення облікової ставки одразу на 1 в.п. до 8,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних з 23 липня 2021 року.

Відповідного підвищення також очікували банкіри.

Нацбанк погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% до 9,6% з огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту.

Економічна правда