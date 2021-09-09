"Дочка" швейцарської компанії інвестує 40 мільйонів доларів у порт "Чорноморськ"

Адміністрація морських портів України і дочірня компанія швейцарської RISOIL S.A. підписали договір про взаємодію, який має принести 40 млн доларів прямих інвестицій.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури у Facebook.

Зазначається, що йдеться про реалізацію взаємозалежних проєктів у морському порту Чорноморськ.

Зокрема, у рамках договору ТОВ "СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ" планує побудувати двосторонній пірс довжиною 339,75 м на стику причалів № 10,11.

"АМПУ зі свого боку здійснить днопоглиблювальні роботи на підходах до пірса за ІІІ чергою акваторії 1-го ковша Сухого лиману, із досягненням глибин 15 м", - додали у відомстві.

"Цей проєкт обговорювався 13 років, і, нарешті ми можемо сказати, що він буде втілений. А це - 40 мільйонів доларів прямих інвестицій, більше експортних можливостей для українських виробників, нові робочі місця.

Таким чином в Україні з'явиться ще один двосторонній причал, який здатен приймати та якісно обробляти великотоннажні судна, які життєво необхідні для нашого агроекспорту", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Порт Чорноморська потребував днопоглиблення ще 15 років тому, весь цей час ця задача з'являлася у пріоритетах і стратегічних задачах міністерства та керівництва портів.

Приватні інвестори готові були вкладати гроші, але їм потрібні були гарантії та рішучість з боку держави", - додав він.

У Мінінфраструктури зазначили, що це перший договір, який підписується зі стейкхолдерами за нормою "Take or pay". Передбачається, що у разі, якщо витрати АМПУ на проєкт не окупляться за визначений проміжок часу, Адміністрація отримає відповідну компенсацію від портового оператора.

У Мінінфраструктури додали, що у найближчі 5 років на оновлення інфраструктури українських портів необхідно понад 17 млрд грн капітальних інвестицій.

Економічна правда