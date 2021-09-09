Прострочені борги українців за швидкими кредитами досягли майже 15 мільярдів

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За перше півріччя 2021 року українські мікрофінансові організації (МФО) видали 7 152 636 швидких кредитів на суму 31,6 млрд грн - це на 43% більше грошей, ніж в першому півріччі 2020 року, коли загальна сума позик склала 22 млрд.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот із посиланням на дані Нацкомфінпослуг та НБУ.

"Кількість виданих в Україні кредитів зростає рік від року: в 2019 році щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, в 2020 - 1 млн кредитів, а в 2021 видається вже 1,2 млн", - йдеться у повідомленні.

Також продовжує збільшуватися загальна сума невиплачених боргів за мікрокредитами - її зростання з початку року склало 6,5%. Наразі українці винні мікрофінансовим організаціям 14,9 млрд грн за простроченими кредитами.

"З кінця минулого року середня сума кредиту виросла на 9% - з 4059 до 4417 грн", - додають в Опендатабот.

Там нагадали, що на початку року набули чинності зміни до закону про кредитування, що впливають на сферу мікрокредитних фінансових організацій.

Зокрема, розмір суми штрафів та пені не може бути більшим ніж два розміри отриманої людиною суми, якщо кредит більше 1 мінімальної заробітної плати (6 тис грн з 1 січня 2021 року).

"Щоправда, це правило не поширюється на менші кредити. Тут, як і раніше, діє загальна норма - розмір штрафів і пені не може перевищувати 50% кредиту. Учасники ринку ще взимку висловили думку, що ці зміни не будуть суттєво впливати на кількість видаваних кредитів, - і як тепер видно, вони мали рацію", - зазначають в Опендатабот.

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Економічна правда