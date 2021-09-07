Новини 7 вересня: в Україні повернули індустріальні парки, золотовалютні резерви перевищують 30 мільярдів доларів

Про індустріальні парки. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Про резерви. На 1 вересня міжнародні резерви України зросли на 9,2% до 31,6 млрд доларів, що є найвищим значенням за останні 9 років.

Про ДПЗКУ. Слідчі Нацполіції попередили спробу вивезення зерна на 7 млн дол з митної території України на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією за раніше поставлений вантаж.

Про "Більшовик". Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила 27 жовтня датою приватизаційного аукціону з продажу АТ "Перший київський машинобудівний завод".

Про перевірки бізнесу. Мінекономіки оприлюднило на своєму сайті законопроєкт, який зокрема, передбачає залучення поліції до інспекційних перевірок бізнесу, які проводить Держпраці.

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