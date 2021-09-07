Міжнародні резерви України зросли на 9% до рекорду за 9 років

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На 1 вересня міжнародні резерви України зросли на 9,2% до 31,6 млрд доларів, що є найвищим значенням за останні 9 років.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Резерви зросли передусім завдяки надходженню коштів у сумі 1,93 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ (2,7 млрд доларів).

Крім того на динаміку резервів вплинули операції НБУ на міжбанку. У серпні на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти перевищувала попит. Завдяки цьому НБУ викупив 368,8 млн доларів валюти. Також регулятор продав 20,5 млн доларів з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні.

Внаслідок операцій з управління державним боргом надходження становили 8,8 млн доларів в еквіваленті. На обслуговування та погашення держборгу в іноземній валюті було спрямовано 188,0 млн доларів.

З цієї суми 33,7 млн дол спрямовано на обслуговування ОЗДП, 18,2 млн дол – на погашення та обслуговування ОВДП, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Платежі уряду та НБУ на користь Міжнародного валютного фонду в серпні становили 204,3 млн доларів.

Іншим чинником, що вплинув на обсяг резервів, стала переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. У серпні їхня вартість зменшилася на 31,6 млн доларів.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів 1 вересня 2021 року погасило третю серію облігацій зовнішньої державної позики, випущених під час реструктуризації в 2015 році на суму понад 1,3 мільярди доларів.

Міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,95 млрд дол в еквіваленті станом на 1 серпня, протягом липня вони зросли на 2,1% передусім через дорозміщення урядом єврооблігацій та купівлі регулятором валюти на міжбанку.

Економічна правда