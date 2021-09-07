Махінації у зерновій держкорпорації: поліція запобігла спробі вивезення зерна на 7 млн доларів

Слідчі Нацполіції попередили спробу вивезення зерна на 7 млн дол з митної території України на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість перед Державною продовольчо-зерновою корпорацією за раніше поставлений вантаж.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У відомстві нагадали, що раніше викрили неправомірну діяльність службових осіб ДПЗКУ, під час слідства встановили, що посадовці корпорації проводили експортні операції зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти.

При цьому занижували вартість та не здійснювали попередню оплату товару.

"Сьогодні, 7 вересня, поліцейські попередили завантаження на морський транспорт і вивезення з митної території України зернових культур на адресу компанії-нерезидента, яка має заборгованість ДПЗКУ на суму 7 мільйонів доларів США за раніше поставлений вантаж. Наразі проводяться невідкладних слідчі дії у морському порту "Чорноморськ" та в складських приміщеннях", - повідомили в Нацполіції.

Нагадуємо:

Нацпполція встановила, що службові особи "ДПЗКУ" вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати.

13 серпня, Нацполіція затримала Власенко при спробі втечі з України в аеропорту "Жуляни", коли він намагався вилетіти з країни. Крім того, разом із ним затримали і його спільника.

Власенку було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з обов'язком носити електронний браслет. Таке рішення Печерський райсуд Києва ухвалив 16 серпня.

За даними офіційного слідства, Власенко був ініціатором укладення договору з компанією "Транссервіс 2008" вартістю 71 млн грн через, нібито, неспроможність філій "ДПЗКУ" надати аналогічні послуги самостійно. Інформація щодо того, які саме послуги надавалися "Транссервіс 2008" відсутня.

У публічному доступі немає жодної інформації про те, чи були вжиті дії щодо відсторонення від посади в.о. голови правління "Державної-продовольчої зернової корпорації" Андрія Власенка після звинувачення у розкраданні 71 мільйона та накладання домашнього арешту.

Економічна правда