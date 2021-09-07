Мінекономіки пропонує залучати поліцію до трудових перевірок бізнесу

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Мінекономіки оприлюднило на своєму сайті законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю", який зокрема, передбачає залучення поліції до інспекціних перевірок бізнесу, які проводить Держпраці.

Відповідний законопроєкт оприлюднили на сайті Мінекономіки 3 вересня.

Як йдеться у пояснювальній записці, мета законопроєкту - підвищення ефективності здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Законопроєкт, зокрема, передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України та ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про Національну поліцію", "Про державну службу".

Так, положеннями документу, зокрема, пропонується:

визначити завдання та функції Державної інспекції праці;

встановити механізм держнагляду за додержанням законодавства про працю, який включає в себе права та обов'язки інспекторів праці та об'єктів відвідувань, процедурні питання щодо особливостей проведення інспекційних відвідувань та застосування заходів впливу за порушення законодавства про працю;

поширити заходи держнагляду за додержанням законодавства про працю на тіньовий сектор економіки;

уніфікувати фінансові санкції за порушення законодавства про працю;

зробити можливим залучення поліції для забезпечення захисту життя та здоров'я інспекторів праці та інших учасників інспекційного відвідування.

У законопроєкті йдеться, що працівників поліції до проведення інспекційних відвідувань залучатимуть у порядку, затвердженому КМУ, за вмотивованим повідомленням Держпраці, її територіальних органів, яке надсилається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення інспекційного відвідування.

При цьому, відповідно до проєкту, відмова у залученні поліції до проведення інспекційних відвідувань допускається лише з підстав недостатнього обґрунтування обставин, що зумовили необхідність залучення працівників поліції.

Також передбачається зміна розмірів трудових штрафів.

Зокрема, у разі фактичного допуску працівника до роботи з порушенням вимог ч. 4 ст. 24 КЗпП, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати зарплати без нарахування ЄСВ передбачений штраф у 15-кратному (юрособам та ФОПам, які є платниками єдиного податку першої - третьої груп, - у 10-кратному) розмірі мінімальної зарплати, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

При цьому, за фактичний допуск працівника до роботи з порушенням вимог ч. 4 ст.24 КЗпП, якщо на момент виявлення порушення об'єктом відвідування нараховано та сплачено ЄСВ за такого працівника у місяці, який передував місяцю, в якому розпочалося інспекційне відвідування, - у 5-кратному розмірі мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

А за недодержання держгарантій щодо оплати праці у розмірі, не нижчому за розмір мінімальної зарплати, порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі, - передбачається штраф у 5-кратному розмірі мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення.

Нагадаємо:

Держпраці у взаємодії з Державною податковою службою з 1 липня розпочало інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Економічна правда