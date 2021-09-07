Перезапуск індустріальних парків: Рада ухвалила закон

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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Відповідні зміни парламентарі ухвалили на засіданні 7 вересня.

Законопроєктом визначаються об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку. Так, на такій територія можна буде займатися переробною промисловістю, переробкою відходів (крім захоронення), науково-технічною діяльністю та у сфері інформації/телекомунікацій.

Заборонено буде виготовляти підакцизну продукцію (крім автомобілів та інших транспортних засобів), займатися гральним бізнесом.

Проєкт закону передбачає щонайменше 2 млрд грн бюджетних коштів на розвиток індустріальних парків щороку – з 2022 року до 2025 року.

Керуючим компаніям та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689.

Документ також передбачає створення уповноваженого держоргану, що реалізуватиме політику уряду щодо роботи індустріальних парків. Його уряд повинен створити до 1 січня 2025 року.

Нагадуємо:

Уряд планує побудувати інфраструктуру для 25 індустріальних парків до 2024 року, для цього підготували до другого читання відповідний законопроєкт.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні зміни до Закону України "Про індустріальні парки", що передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій в індустріальні парки.

Економічна правда