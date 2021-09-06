Ринок землі: уже уклали більше 12 тисяч угод

У рамках ринку землі станом на 6 вересня укладено 12 784 угоди - за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Кіровоградська (3 329,2 га) та Харківська (3 320,7 га) області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За кількістю правочинів лідирують Київська (1156) та Полтавська (1123) області.

4882 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

"Всього заяв - 5482 , із них погоджено 4845, в черзі на розгляд - 5, відмову отримали 632", - йдеться у повідомленні.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

Після запуску ринку землі з 1 липня укладено вже 10 683 угоди, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1241).

У рамках ринку землі станом на 31 серпня укладено 11 017 угод, за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 768,2 га) та Харківська (2 666,6 га) області.

У рамках ринку землі станом на 1 вересня укладено 11 499 угод, за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 873,6 га) та Харківська (2 747,4га) області.

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Економічна правда