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Земельних угод уклали понад 9 тисяч: Київщина у лідерах

Середа, 25 серпня 2021, 13:27
 

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики.

Також для отримання доступу до  Державного земельного кадастру подали заяви 4767 нотаріуси. Всього заяв – 5353, із них погоджено 4712, в черзі на розгляд – 18, відмову отримали 623. 

Найбільше з площою земель було продано на Полтавщині та Харківщині (2 284 га та 2 197 га відповідно).

У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1113 угоди) та Полтавщині (918 угод).

 

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. 

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Економічна правда

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