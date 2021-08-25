Земельних угод уклали понад 9 тисяч: Київщина у лідерах
На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики.
Також для отримання доступу до Державного земельного кадастру подали заяви 4767 нотаріуси. Всього заяв – 5353, із них погоджено 4712, в черзі на розгляд – 18, відмову отримали 623.
Найбільше з площою земель було продано на Полтавщині та Харківщині (2 284 га та 2 197 га відповідно).
У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1113 угоди) та Полтавщині (918 угод).
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
Нагадуємо:
Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.
Економічна правда
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