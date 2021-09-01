За 2 місяці в Україні уклали майже 11,5 тисяч земельних угод

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У рамках ринку землі станом на 1 вересня укладено 11 499 угод, за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 873,6 га) та Харківська (2 747,4га) області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

4836 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Всього заяв - 5431, із них погоджено 4797, в черзі на розгляд - 9, відмову отримали 629.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.