Ринок землі: кількість угод перевалила за 10,5 тисяч

Після запуску ринку землі з 1 липня укладено вже 10 683 угоди, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1241).

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики у Facebook.

Зазначається, що 4807 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Всього заяв - 5396, з них погоджено - 4770, у черзі на розгляд - 1, відмову отримали 625.

За площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 717,0 га) та Харківська (2 615,6 га) області.

У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1241 угоди) та Полтавщині (1078 угод).

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

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Економічна правда