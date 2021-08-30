Ринок землі: кількість угод перевалила за 10,5 тисяч
Після запуску ринку землі з 1 липня укладено вже 10 683 угоди, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1241).
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики у Facebook.
Зазначається, що 4807 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Ринок відкривається з 1 липня: як купити або продати землю за новим законом
Всього заяв - 5396, з них погоджено - 4770, у черзі на розгляд - 1, відмову отримали 625.
За площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 717,0 га) та Харківська (2 615,6 га) області.
У кількісному розрізі найбільше правочинів здійснено на Київщині (1241 угоди) та Полтавщині (1078 угод).
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
Нагадуємо:
Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.
На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.
Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua