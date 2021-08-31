Ринок землі: уже уклали більше 11 тисяч угод
У рамках ринку землі станом на 31 серпня укладено 11 017 угод, за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 768,2 га) та Харківська (2 666,6 га) області.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
При цьому, 4822 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.
Всього заяв - 5412, із них погоджено 4777, в черзі на розгляд - 9, відмову отримали 626.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.
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Нагадуємо:
Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.
На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.
Після запуску ринку землі з 1 липня укладено вже 10 683 угоди, за кількістю правочинів лідирує Київська область (1241).
Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".
Економічна правда
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