Ринок землі: уже уклали більше 11 тисяч угод

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У рамках ринку землі станом на 31 серпня укладено 11 017 угод, за площею земель, щодо яких було зареєстровано правочини, лідирують Полтавська (2 768,2 га) та Харківська (2 666,6 га) області.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому, 4822 нотаріуси подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Всього заяв - 5412, із них погоджено 4777, в черзі на розгляд - 9, відмову отримали 626.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. При цьому, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.