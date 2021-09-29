Новини 29 вересня: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ

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Про субсидії. 200 тисяч субсидіантів не пройшли автоматичну верифікацію через невідповідність критеріям, які дають право на отримання субсидії.

Про податки. Кабмін погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.

Про УЗ. Розпочався конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", він триватиме до 29 жовтня.

Про енергетику. Україна продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про вироки. Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.

Про бюджет. До другого читання у законопроєкті №5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення

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