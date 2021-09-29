Новини 29 вересня: заборона імпорту електрики з РФ, вироки у справі 88 мільйонів ДПЗКУ
Про субсидії. 200 тисяч субсидіантів не пройшли автоматичну верифікацію через невідповідність критеріям, які дають право на отримання субсидії.
Про податки. Кабмін погодив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період з квартального на місячний для подання платниками податків.
Про УЗ. Розпочався конкурс з відбору на посади незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", він триватиме до 29 жовтня.
Про енергетику. Україна продовжила на місяць заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Про вироки. Вищий антикорупційний суд виправдав трьох фігурантів справи про розтрату 88 млн грн Державної продовольчої зернової корпорації.
Про бюджет. До другого читання у законопроєкті №5600 з’явилися норми, завдяки яким податкове навантаження на видобуток залізної руди може стати навіть меншими, ніж до його ухвалення
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