НБУ зареєстрував ще вісім колекторських компаній

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Нацбанк зареєстрував ще 8 колекторських компаній - таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 24 вересня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Так, набули статусу колекторських компаній:

ТОВ "КРЕДИТ БОРГ СОЛЮШЕНЗ";

ТОВ "ТАМГА КЕПІТАЛ";

ТОВ "КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ УА";

ТОВ "ПРОФІКОЛ";

ТОВ "ФК "ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ";

ТОВ "КРЕДИТ НЕТ";

ТОВ "КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ЛІКВІД";

ТОВ "ЦИКЛ ФІНАНС".

Інформація про зареєстровані колекторські компанії - за посиланням.

Нагадуємо:

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній.

Ще три юрособи пройшли реєстрацію в Нацбанку та набули статуту колекторських компаній - ТОВ "ЮФ "ЕВЕРЛІҐАЛ", ТОВ "СНЕЙК ФІНАНС", ТОВ "ВНУТРІШНЯ ВИКОНАВЧА СЛУЖБА".

Національний банк зареєстрував ще дві юридичні особи як колекторські компанії, усі, хто провадить таку діяльність, повинні зареєструватися до 14 жовтня.

Ще три компанії пройшли реєстрацію і набули статусу колекторських компаній - ТОВ "ЦЕЛТИС", ТОВ "КК "ТАЛІОН" і ТОВ "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Економічна правда