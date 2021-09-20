Нацбанк зареєстрував ще три колекторські компанії

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Ще три компанії пройшли реєстрацію і набули статусу колекторських компаній - ТОВ "ЦЕЛТИС", ТОВ "КК "ТАЛІОН" і ТОВ "ЕССАЙМЕНТ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ".

Про це повідмляє прес-служба НБУ.

Крім цього, дві фінансові компанії - ТОВ "ФК "КОШТ" та ТОВ "ФК "РЕЗОНАНС-КАПІТАЛ" - отримали ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 17 вересня 2021 року.

У регуляторі додали, що на сьогодні зареєстровано десять колекторських компаній.

Інформація про зареєстровані колекторські компанії - за посиланням.

Нагадуємо:

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній.

Національний банк зареєстрував ще дві юридичні особи як колекторські компанії, усі, хто провадить таку діяльність, повинні зареєструватися до 14 жовтня.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Економічна правда