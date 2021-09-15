НБУ зареєстрував іще дві колекторські компанії

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Національний банк зареєстрував ще дві юридичні особи як колекторські компанії, усі, хто провадить таку діяльність, повинні зареєструватися до 14 жовтня.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Реєстрацію пройшли ТОВ "ЮФ "ЕССАЙМЕНТ" (ЄДРПОУ 43788767) та ТОВ "ЮК "ЕССАЙМЕНТ" (ЄДРПОУ 43667090). Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 13 вересня.

Усі компанії, які на день уведення в дію відповідних законодавчих вимог здійснювали діяльність з урегулювання простроченої заборгованості й планували продовжувати її, мали місячний термін (із 14 липня до 13 серпня 2021 року), щоб подати до НБУ необхідні документи для включення до реєстру колекторських компаній.

За результатами опрацювання документів НБУ реєструє установи, які відповідають усім вимогам. Інші юридичні особи, що планують набуття статусу колекторської компанії, мають необмежені строки звернення з цією метою до Національного банку.

Та лише компанії, внесені до реєстру, матимуть право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

У НБУ звернули увагу, що після 14 жовтня 2021 року у разі відсутності компанії в реєстрі, кредитодавець чи новий кредитор будуть зобов’язані достроково розірвати договір із нею на надання послуг із урегулювання простроченої заборгованості.

Інформація про зареєстровані колекторські компанії - за посиланням.

Нагадуємо:

Перші юридичні особи пройшли процедуру реєстрації в Національному банку та набули статусу колекторських компаній.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №1349-ІХ, яким зокрема посилюється захист боржників від шантажу з боку колекторів.

Економічна правда