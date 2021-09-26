Новини вихідних: пріоритети БЕБ, ціна на нафту

Про нафту. Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent о 20:15 за Київським часом склала 78,1 дол за барель, таким чином відновивши максимум 2018 року - 78 дол за барель.

Про БЕБ. Новостворене Бюро економічної безпеки розпочне роботу з аналізу основних незаконних схем і їх корупційного прикриття, а вже після цього здійснить візити до бізнесу.

Про пенсії. За результатами 8 місяців понадплановий дефіцит Пенсійного фонду, що фінансується за рахунок позичок ЄКР досяг за вісім місяців 2021 року 12,1 млрд грн - це максимум за цей рік.

Про ГТС. Оператор газотранспортної системи аналізує доцільність запропонованих Світовим банком умов підтримки модернізації, серед яких можливість роботи з воднем.

Про біржу. У США великі банки та інвесткомпанії планують до кінця 2021 роки запустити онлайн-платформу для проведення первинних розміщень акцій.