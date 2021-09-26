За січень-серпень дефіцит Пенсійного фонду досяг понад 12 мільярдів — це максимум за цей рік
Неділя, 26 вересня 2021, 12:55
За результатами 8 місяців понадплановий дефіцит Пенсійного фонду, що фінансується за рахунок позичок ЄКР досяг за вісім місяців 2021 року 12,1 млрд грн - це максимум за цей рік.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.
Водночас якщо порівнювіати із 2020 роком, то тепершній дефіцит є меншим. Так у минулому році рекорд був у листопаді, тоді ПФ заборгував 18,5 млрд грн, а у серпні його показники були на рівні 16.0 млрд грн.
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