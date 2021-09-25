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Brent подорожчала до рівня жовтня 2018

Субота, 25 вересня 2021, 10:59
 
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Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent о 20:15 за Київським часом склала 78,1 дол за барель, таким чином відновивши максимум 2018 року - 78 дол за барель. 

Про це відомо з даних торгів на лондонській біржі ICE Futures. 

Ф'ючерси на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час торгувались на максимальному за 10 тижнів рівні 74,14 дол за барель, що на 0,84 дол (1,15%) вище за їх вартість за підсумками попередніх торгів. 

Нагадуємо: 

Також на тижні було оприлюднено інформацію про зниження запасів нафти в США до мінімального рівня з 2018 року. 

Згідно з даними американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, оприлюдненими в п'ятницю, число діючих бурових нафтових установок в США минулого тижня збільшилася на 10 одиниць, до 421 установки. В даний час число діючих установок на 238 більше, ніж роком раніше.

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Економічна правда
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