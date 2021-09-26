У США хочуть створити онлайн-платформу для IPO

У США великі банки та інвесткомпанії планують до кінця 2021 роки запустити онлайн-платформу для проведення первинних розміщень акцій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що цим займеться розробник програмного забезпечення Capital Markets Gateway LLC (CMG), компанія вже розробила платформу, яка надає дані і аналітику про угоди з великими пакетами акцій, додемісіях і IPO, а також про організаторів цих угод.

Пізніше в цьому році компанія планує розширити свої послуги, щоб інвестори могли розміщувати свої заявки в рамках IPO та інші угоди на ринках акціонерного капіталу за допомогою комп'ютера, а не робити це устно по телефону.

Після запуску нової системи потенційні покупці паперів зможуть бачити умови розміщення та подавати заявки через цифрові канали андерайтерам, якщо у них є відповідні домовленості з ними. Після прайсингу вони зможуть дізнатися підсумки просто включивши ввечері комп'ютер, а не чекати наступного ранку для дзвінка в банк, зазначає WSJ.

Нагадуємо:

Банки Уолл-стріт продовжують дотримуватися традиційних способів проведення IPO і інших великих продажів акцій, надаючи інформацію та збираючи заявки по телефону і записуючи їх вручну навіть при сучасному рівні розвитку технологій.

За останні рік Goldman Sachs, Morgan Stanley і ряд інших банків запустили власні системи прямої подачі заявок для полегшення проведення деяких IPO, однак це поки не є загальною практикою.