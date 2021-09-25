Всесвітній банк запропонував підтримку модернізації ГТС за умови роботи з воднем: в операторі аналізують

Оператор газотранспортної системи аналізує доцільність запропонованих Світовим банком умов підтримки модернізації, серед яких можливість роботи з воднем.

Про це повідомила директор із взаємодії з держорганами і міжнародними організаціями Ольга Белькова, передає Інтерфакс-Україна.

"Нас цікавить, як це відіб'ється на ціні (модернізації)", - сказала вона, вказавши, що поки мова йде про декілька компресорних станцій.

За її словами, мова йде про те, наскільки дорожче буде обладнання і в цілому модернізація за умови роботи з воднем і наскільки ці капіталовкладення можуть окупитися, враховуючи, що в найближчі роки природний газ все одно залишиться ключовим продуктів для ОГТСУ.

Як зазначила Белькова, якщо, умовно, мова йде про 5-10% подорожчання, то це може бути прийнятно з урахуванням перспективи, а якщо 50% - то це вимагає більш детального аналізу.

Нагадуємо:

Рада нацбезпеки доручила урядові розглянути можливість створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та оцінити залучення інвестицій для цього.

23 серпня НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.

Тоді голова компанії Юрій Вітренко зазначив,що найшвидшим варіантом є транспортувати зелений водень у вигляді зеленого аміаку суднами, які наразі вже використовуються для перевезення аміаку.

У Держенергоефективности повідомили, що, відповідно до цілей Енергетичної стратегії України на період до 2035 року щодо встановлення потужностей ВЕС та СЕС, середньорічне виробництво "зеленого" водню може скласти 5,5 млрд нм3.