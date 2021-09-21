Новини 21 вересня: місія МВФ в Україні та звільнення співкерівника "Нафтогазу"

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Про МВФ. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в рамках першого перегляду програми з Україною

Про бюджет. Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Про карантин. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України

Про Нафтогаз. Головний виконавчий директор "Нафтогазу" Отто Ватерландер підтвердив, що написав листа наглядовій раді компанії, у якому зазначив, що "більше не відчуває, що може працювати ефективно" і має намір піти з компанії.

Про технології. Стартап для розробників GitLab, остання ринкова оцінка якого перевищувала 6 млрд доларів, планує публічне розміщення акцій на біржі NASDAQ – його заснували харків’яни Дмитро Запорожець та Валерій Сізов

Ексклюзиви ЕП:

Співкерівник "Нафтогазу" Отто Ватерландер: Не хочу бути частиною цієї нелегальної гри

Це останнє інтерв'ю Отто Ватерландера на посаді головного виконавчого директора "Нафтогазу", яке він дав ЕП менше ніж за тиждень до звільнення. Ініціювавши відповідне кадрове рішення, Ватерландер визнав, що не може ефективно працювати під керівництвом голови компанії Юрія Вітренка.