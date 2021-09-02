Новини 2 вересня: держбюджет перевиконується, скандальний митник знайшов собі нову посаду

Про Укрзалізницю. Основна причина аварій та частих випадків сходження поїздів із рейок - повний провал в проведенні ремонтних робіт, заявив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Про скандального митника. Колишній в.о. начальника Одеської митниці Денис Пудрик, якого звільнили через 2 місяці після призначення через негативні результати роботи митниці, став новим керівником Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про держбюджет. Розпис державного бюджету з січня перевиконано на 4,1% з доходами у 700 млрд грн, дефіцит становить 6 мільярдів гривень.

Про "Більшовик". Кабінет міністрів затвердив умови продажу державного пакета акцій АТ "Перший київський машинобудівний завод" в Києві на аукціоні зі стартовою ціною в 1,389 млрд грн.

Про ПП-2. Голова правління російського "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що перші поставки по газопроводу "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

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Дерибан чорноЗЕмів. Як на Кропивниччині оточення "слуг" державну землю ділило

Показова історія про те, як наближені до влади місцеві "еліти" через безоплатну приватизацію безкоштовно отримують державні землі.