"Повний провал": УЗ провалила ремонт і роботи з утримання колій – менеджер

фото: ПУСТОМИТІВСЬКА МІСЬКРАДА

Основна причина аварій та частих випадків сходження поїздів із рейок - "повний провал" в проведенні ремонтних робіт і робіт з утримання верхньої будови колії, залізничної інфраструктури в цілому.

Про це написав у Facebook заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

"Хто винен? У чому причина сходжень? Чому все частіше ми чуємо в ЗМІ інформацію про аварії на мережі Укрзалізниці? Може у нас партизани завелися?

На мій суб'єктивний погляд, основна причина аварій - повний провал в проведенні ремонтних робіт і робіт з утримання верхньої будови колії, залізничної інфраструктури в цілому. Зношена інфраструктура просто не витримує робочого навантаження", - підкреслив Ткачов.

За його словами, ремонти верхньої будови не робляться тому, що немає фінансування, не закуповуються запчастини, УЗ нічим ремонтувати шляхи.

"Ось і отримуємо! Ви знаєте, скільки рейок було закуплено УЗ до серпня 2021р.? Аж цілих 130 тн на всю мережу УЗ! Це тонн, не тисяч тонн.

Я порився в статистиці і виявив цікаві цифри. У 2012р. Укрзалізниця закупила близько 110 тис т рейок, в більш-менш стабільні роки - 2013, 2016-2018рр - річна закупівля рейок коливалася в діапазоні 35-44 тис т в рік. Навіть у важкий період військової агресії 2014-2015рр. закуповувалося 10-30 тис т в рік. У 2019р. закупівля рейок знизилася до 17,5 тис т, у 2020 р. до 12 200 т. І нарешті до серпня 2021р закуплено всього 130 т!", - обурюється він.

Ткачов зазначив, що річний обсяг закупівлі рейок для потреб УЗ ніяк не корелює з одержуваним фінансовим результатом компанії: при загальному збитку в 0,5 млрд грн за підсумками 2018 року купили 40 тис. тонн рейок, а в 2019 році при отриманому прибутку 2,429 млрд було закуплено лише 17,5 тис тонн рейок.

"Протягом останніх трьох років ситуація із закупівлею рейок виглядає катастрофічною! При необхідному річному споживанні УЗ рейок в обсязі 50-100 тис тонн, щорічно закуповується мізер.

І нестача рейок - це тільки верхівка айсберга! Хронічно недофінансовуються всі основні засоби УЗ, зростає їх фізичне і моральне зношення", - резюмував він.

Нагадаємо:

На Львівській залізниці стався схід 13 вагонів вантажного поїзда "Клепарів – Батьово", що перевозив щебінь та залізну руду.

Економічна правда